Dva američka vojnika poginula, jedan nestao u napadu Irana na bazu u Jordanu

Vojska SAD saopštila je danas da su dva američka vojnika poginula, a jedan nestao nakon iranskih napada na bazu u Jordanu, javlja agencija Asošiejted pres.

U saopštenju američke vojske piše da su dva vojnika poginula u petak dok su se snage SAD i njihovi saveznici na Bliskom istoku branili od balističkih projektila i dronova iz Irana. Navodi se da su još četiri pripadnika vojske evakuisana iz bolnice u Jordanu, i da su kasnije otpušteni sa lečenja. Agencija Rojters javila je ranije danas da je Iran izveo nove napade na saveznike SAD u Persijskom zalivu. U Kuvajtu je pogođeno postrojenje za desalinizaciju, a operacije