Epl ponovo na prvom mestu po tržišnoj vrednosti, pretekao Envidiju

Danas pre 11 sati  |  FoNet
Epl ponovo na prvom mestu po tržišnoj vrednosti, pretekao Envidiju

Američka tehnološka kompanija Epl (Apple) ponovo je zauzela prvo mesto na globalnom tržištu po vrednosti, pretekavši kompaniju Envidija (Nvidia), što ukazuje na to da investitori sada posmatraju širi kontekst razvoja veštačke inteligencije (AI) van same proizvodnje čipova, prenosi danas portal Neksttul AI (Nexttool AI).

Tržišna vrednost Epla dostigla je približno 4,88 biliona dolara, dok Envidija zauzima drugo mesto sa oko 4,86 biliona dolara. Investitori trenutno vide Eplov zaokruženi ekosistem kao ključnu prednost u oblasti veštačke inteligencije, pri čemu se procenjuje da bi naprednija verzija virtuelnog asistenta Siri (Siri) mogla da pokrene novi talas kupovine i nadogradnje hardverskih uređaja ove kompanije. Sa druge strane, Envidija i dalje pokreće najveći deo današnje
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