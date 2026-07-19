„Mesto Netanjahua treba da bude u Hagu“: Mamdani razmatra mogućnost hapšenja izraelskog premijera ako dođe u Njujork

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da njegova administracija i dalje razmatra mogućnost hapšenja Benjamina Netanjahua ukoliko izraelski premijer u septembru poseti grad zbog Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Kako je preneo CNN, gostujući u podkastu „Intervju“ lista Njujork tajms, Mamdani je rekao da pravni tim njegove administracije aktivno razmatra mogućnost hapšenja Netanjahua, što je obećao tokom predizborne kampanje. „Verujem da mesto premijera Netanjahua treba da bude u Hagu“, rekao je Mamdani. „On je ratni zločinac protiv koga je Međunarodni krivični sud podigao optužnicu. Ono što ćete videti jeste da je to mišljenje koje deli veliki broj ljudi, isključivo zbog