Srbija prokockala pobedu i ostala bez šansi za završni turnir Lige nacija

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Srbija prokockala pobedu i ostala bez šansi za završni turnir Lige nacija

Odbojkaši Srbije su u Beogradu izgubili od Nemačke sa 3:2 (21:25, 26:28, 25:16, 25:18, 15:13) u meču 12. kola Lige nacija i tako su izgubljene šanse za prolazak na završni turnir ovog prestižnog takmičenja.

Srbija je na početku prvog seta preuzela vođstvo i to je sigurno držala do kraja kada je bilo 25:21. U drugom setu Krecuovi izabranici su imali 15:11 i činilo se da bi moglo biti sve kao u prvom, ali Nemci su nanizali četiri poena i uspeli su da izjednače. Nastupila je tada velika bitka, a sve je završeno tek posle smeča Veljka Mašulović kada je iskorišćena četvrta set lopta za 28:26. Nemačka je jako krenula u trećem setu i brzo su stigli do 7:1. Pokušavala je
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