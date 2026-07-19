Srebro je obezbeđeno: Srbija protiv domaćina u finalu Šampionata Evrope

Danas pre 6 sati  |  M. L.
Srebro je obezbeđeno: Srbija protiv domaćina u finalu Šampionata Evrope

Košarkaška reprezentacija Srbije (igrači do 20 godina) je slavila sa 72:65 (25:11, 17:17, 17:21, 13:16) u Ljubljani protiv Španije u polufinalu Šampionata Evrope.

Srbija je prvu deonicu dobila sa 25:11 i treba sitaći da je to jedina četvrtina u kojoj smo postigli više poena od Španaca. Tu rezultatsku prednost od 14 razlike smo zadržali do poluvremena, jer je druga četvrtina završena rezultatom 17:17. Evrobasket U20 polufinale Srbija – Španija 72:65 (25:11, 17:17, 17:21, 13:16) Dvorana: Stožice Sudije: Baldini, Matejek, Giorgijev. Španija: Alosen 9, Blanko, Rodrigez, Gaspa 10, Garmendia 16, Karot 10, Arias, Tores 8, Vilar 6,
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