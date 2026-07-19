SSP: Šta god da se desi na tržištu nafte, srpska vlast će nastaviti da pljačka građane

Danas pre 49 minuta  |  Beta
SSP: Šta god da se desi na tržištu nafte, srpska vlast će nastaviti da pljačka građane

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić ocenio je danas da promene na svetskom ili domaćem tržištu nafte ne utiču na cenu goriva u Srbiji zato što srpska vlast „nastavlja da pljačka građane najskupljim gorivom u regionu“.

Prema njegovim rečima, gorivo u Srbiji konstantno poskupljuje bez obzira na to kolika je berzanska cena nafte ili visina akciza. On tvrdi da je najviša berzanska cena nafte ove godine bila krajem aprila kada je barel koštao 118 dolara i da je tada cena dizela na srpskim pumpama bila 219 dinara za litar. „Danas je berzanska cena nafte 82 dolara za barel, što je 30 odsto niže, akciza je 20 odsto niža, sankcije NIS-u su odložene, a cena dizela na pumpama je povećana
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