Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Spektakl u meču za treće mesto, svi rezultati na turniru

Odigrane su 103 utakmice, ostala je samo jedna utakmica, najvažnija, za kraj nikad većeg Svetskog fudbalskog prvenstva, sa čak 48 reprezentacija.

UTAKMICA ZA TREĆE MESTO: Engleska – Francuska 6:4 FINALE: Argentina – Španija (nedelja, 19. jul, od 21 sat) REZULTATI POLUFINALA: REZULTATI ČETVRTFINALA: Titulu prvaka sveta brani Argentina, trostruki šampion u istoriji svetskih prvenstava. Domaćini Svetskog prvenstva su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Mundijal je počeo 11. juna utakmicom reprezentacija Meksika i Južnoafričke Republike na čuvenom stadionu Asteka, a biće završen 19. jula, kada je