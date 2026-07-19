UNS osudio napad na novinare tokom okupljanja protivnika Prajd karavana u Pirotu

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je danas napad na novinarku televizije N1 Gordanu Bjeletić, kao i ometanje rada novinara portala Mašina Aleksandra Đokića i novinarke sajta Tampon zona Sare Stanojković tokom okupljanja protivnika Prajd karavana u Pirotu.

Kako navodi UNS u saopštenju, Bjeletić je potvrđeno da je grupa muškaraca okupljena na centralnom gradskom trgu gađala ekipu N1, pri čemu je novinarka pogođena paradajzom u glavu. Bjeletić je napad prijavila policiji, a okupljeni su, prema dostupnim snimcima, prekrivali kameru ekipe N1. Novinar Mašine Aleksandar Đokić rekao je za UNS da su učesnici skupa njemu i novinarki Tampon zone Sari Stanojković onemogućavali izveštavanje, uz povike da se udalje. Udruženje