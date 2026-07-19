Uručenjem nagrade svečano otvoren 33. Festival evropskog filma Palić

Ovogodišnje, 33. izdanje Festivala evropskog filma Palić svečano je otvoreno večeras na Letnjoj pozornici na Paliću uručenjem nagrade „Aleksandar Lifka“ ovogodišnjem laureatu u kategoriji inostranih stvaralaca, Kornelu Mundrucu.

Po završetku svečane ceremonije, glavni takmičarski program otvoren je projekcijom filma „Ah ta praznina, ta strašna praznina“, reditelja Simona Verhovena iz Nemačke. U nastavku večeri, na Letnjoj pozornici Palić, u Glavnom takmičarskom programu je bio i film „Dobra ćerka“ Džulije de Pas iz Španije, o tri generacije žena. Glavni takmičarski program biće nastavljen sutra, 19. jula, na Letnjoj pozornici na Paliću, kada će u 21 čas biti prikazano ostvarenje „Kao kod