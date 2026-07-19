Vučić: Pobednička kampanja SNS će imati mnogo faza, poslednji deo do sada neviđen

Danas pre 6 sati  |  Beta
Vučić: Pobednička kampanja SNS će imati mnogo faza, poslednji deo do sada neviđen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predizborna kampanja Srpske napredne stranke, imati mnogo faza, od kojih će poslednja biti potpuno drugačija, do sada neviđena.

On je ocenio da nije ponosan zbog toga što do sada nije pokazano dovoljno brige o svakom čoveku, ali i dodao da je najvažnije što je sačuvana politička nezavisnost Srbije. „Ima jedna stvar koju nismo uspeli da uradimo, posebno o tome moraju da vode računa lokalni funkcioneri i naši aktivisti i svi drugi, nismo pokazali dovoljno brige o svakom čoveku, to moramo da radimo mnogo više i mnogo bolje“, rekao je Vučić na stranačkom okupljanju u Vladimirovcima u opštini
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić o Radiću: Nadležni organi da rade svoj posao, niko nikada nije koristio zvučni top

Vučić o Radiću: Nadležni organi da rade svoj posao, niko nikada nije koristio zvučni top

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska napredna strankaSNSPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

O demokratskoj odgovornosti

O demokratskoj odgovornosti

Radar pre 1 sat
Vozovi i mostovi opasni po život

Vozovi i mostovi opasni po život

Radar pre 1 sat
Vremeplov: Umro Stefan Lazarević

Vremeplov: Umro Stefan Lazarević

RTV pre 1 sat
MUP: Zbog nevremena Sektor za vanredne situacije u pripravnosti, građani da prate upozorenja RHMZ-a

MUP: Zbog nevremena Sektor za vanredne situacije u pripravnosti, građani da prate upozorenja RHMZ-a

Danas pre 2 sata
UNS osudio napad na novinare tokom okupljanja protivnika Prajd karavana u Pirotu

UNS osudio napad na novinare tokom okupljanja protivnika Prajd karavana u Pirotu

Danas pre 3 sata