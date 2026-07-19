Vučić: Pobednička kampanja SNS će imati mnogo faza, poslednji deo do sada neviđen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predizborna kampanja Srpske napredne stranke, imati mnogo faza, od kojih će poslednja biti potpuno drugačija, do sada neviđena.

On je ocenio da nije ponosan zbog toga što do sada nije pokazano dovoljno brige o svakom čoveku, ali i dodao da je najvažnije što je sačuvana politička nezavisnost Srbije. „Ima jedna stvar koju nismo uspeli da uradimo, posebno o tome moraju da vode računa lokalni funkcioneri i naši aktivisti i svi drugi, nismo pokazali dovoljno brige o svakom čoveku, to moramo da radimo mnogo više i mnogo bolje“, rekao je Vučić na stranačkom okupljanju u Vladimirovcima u opštini