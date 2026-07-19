Ako danas krećete na put, ovo će vas zanimati! Radovi od Novog Sada do Beograda, na pojedinim prelazima duga čekanja

Dnevnik pre 1 sat
Ako danas krećete na put, ovo će vas zanimati! Radovi od Novog Sada do Beograda, na pojedinim prelazima duga čekanja

Vozače danas i narednih dana očekuje izmenjen režim saobraćaja na više deonica auto-puteva i državnih puteva, dok su na pojedinim graničnim prelazima već formirane kolone.

Na auto-putu E-75, između petlji Novi Sad jug i Beška, zbog košenja trave u srednjem pojasu do 23. jula će tokom svetlog dela dana biti zatvaran deo preticajne trake. Radovi se izvode u pokretu, a saobraćaj se u zoni radova odvija voznom trakom u oba smera. Radovi su najavljeni i na Pančevačkom mostu. Tokom noći između 19. i 20. jula, od 20 do pet časova, obavljaće se popravka dilatacionih spojnica na čeličnoj konstrukciji mosta. Od 20. do 24. jula, u istom
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