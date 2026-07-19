Da li je ovo oproštaj? Mesi rasplakao Argentinu porukom uoči finala Mundijala

Lionel Mesi oglasio se uoči finala Svetskog prvenstva protiv Španije emotivnom porukom u kojoj je zahvalio saigračima, stručnom štabu i svima koji su bili deo reprezentacije. Njegove reči mnogi su protumačili kao moguću najavu oproštaja od nacionalnog tima.

Lionel Mesi je pred finale Svetskog prvenstva koje Argentina igra protiv selekcije Španije prvo pričao sa Novakom Đokovićem i otkrio mu svoje tajne, a potom se oglasio i na sam dan finala. On je postavio timsku fotografiju ekipe i ostavio dirljivu poruku za svoje saigrače, stručni štab i celu državu. Nažalost, takođe ova poruka deluje kao oproštajna i sve je izvesnije da će finale sa Špancima biti poslednji Mesijev meč u karijeri. Toga se Argentinci najviše plaše i