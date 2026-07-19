Spektakl kakav se retko viđa! Engleska vodila 4:0, Francuska se vratila iz mrtvih, ali je drama od 10 golova ipak imala srećan kraj za Ostrvljane

Dnevnik pre 1 sat
Spektakl kakav se retko viđa! Engleska vodila 4:0, Francuska se vratila iz mrtvih, ali je drama od 10 golova ipak imala srećan…

Fudbalska reprezentacija Engleske osvojila je treće mesto na Svetskom prvenstvu pošto je pobedila Francusku rezultatom 6:4.

Viđen je neverovatan meč u Majamiju i dva potpuno različita poluvremena. U prvom su Francuzi delovali indisponirano i nezainteresovano, što su Englezi iskoristili i na pauzu otišli sa neverovatnih 4:0. U drugom su se "trikolori" probudili i najavili dramu, ali nisu mogli do čudesnog preokreta. Ako im je za utehu, učinili su utakmicu zanimljivijom. Engleska je povela u trećem minutu golom Deklana Rajsa koji je opalio sa distance, Menjon je bio nemoćan i tim Tomasa
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