Spektakl kakav se retko viđa! Engleska vodila 4:0, Francuska se vratila iz mrtvih, ali je drama od 10 golova ipak imala srećan kraj za Ostrvljane

Fudbalska reprezentacija Engleske osvojila je treće mesto na Svetskom prvenstvu pošto je pobedila Francusku rezultatom 6:4.

Viđen je neverovatan meč u Majamiju i dva potpuno različita poluvremena. U prvom su Francuzi delovali indisponirano i nezainteresovano, što su Englezi iskoristili i na pauzu otišli sa neverovatnih 4:0. U drugom su se "trikolori" probudili i najavili dramu, ali nisu mogli do čudesnog preokreta. Ako im je za utehu, učinili su utakmicu zanimljivijom. Engleska je povela u trećem minutu golom Deklana Rajsa koji je opalio sa distance, Menjon je bio nemoćan i tim Tomasa