Zvezda u problemu: Bez važnog igrača u kvalifikacijama za LŠ, oslabljena i u derbiju s Vošom

Crvena zvezda će drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona morati da igra bez najpouzdanijeg veziste Radeta Krunića, a razlog je povreda.

Krunić je dobio udarac u koleno na meču sa Mačvom i povreda je takva da oporavak neće biti kraći od deset dana. To znači i da Krunić propušta takođe i derbi sa Vojvodinom u drugom superligaškom kolu, ukoliko ne dođe do odlaganja meča. Crvena zvezda igra protiv Larna u utorak, a u ponedeljak će saznati potencijalna dva rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Umesto Krunića u prvih 11 će igrati Elšnik, u tandemu sa novajlijom Abu Fanijem. Sport klub