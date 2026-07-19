Zvezda u problemu: Bez važnog igrača u kvalifikacijama za LŠ, oslabljena i u derbiju s Vošom

Dnevnik pre 59 minuta
Zvezda u problemu: Bez važnog igrača u kvalifikacijama za LŠ, oslabljena i u derbiju s Vošom

Crvena zvezda će drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona morati da igra bez najpouzdanijeg veziste Radeta Krunića, a razlog je povreda.

Krunić je dobio udarac u koleno na meču sa Mačvom i povreda je takva da oporavak neće biti kraći od deset dana. To znači i da Krunić propušta takođe i derbi sa Vojvodinom u drugom superligaškom kolu, ukoliko ne dođe do odlaganja meča. Crvena zvezda igra protiv Larna u utorak, a u ponedeljak će saznati potencijalna dva rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Umesto Krunića u prvih 11 će igrati Elšnik, u tandemu sa novajlijom Abu Fanijem. Sport klub
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