Američki vojnik poginuo u Iraku pri uništavanju iranske bespilotne letelice
Euronews pre 42 minuta | Autor: Tanjug
Američki vojnik poginuo je na severu Iraka tokom kontrolisanog uništavanja neeksplodirane municije sa iranske samoubilačke bespilotne letelice koja je ranije pala, saopštila je danas Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM).
U saopštenju CENTCOM-a navodi se da se incident dogodio u subotu tokom obavljanja zadatka, dok je još jedan američki vojnik zadobio lakše povrede i nalazi se na lečenju. Američka komanda je saopštila i da su njeni pripadnici u odvojenom incidentu pronašli posmrtne ostatke neidentifikovane osobe na mestu događaja u Jordanu, u kojem su ranije poginula dva američka vojnika, dok se za trećim još tragalo. CENTCOM je saopštio da za sada neće objavljivati dodatne