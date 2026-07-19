Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: U toku večeri pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde ce biti biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni, dok će temperatura biti od 17 31 na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, veći deo dana suvo vreme sa sunčanim intervalima, a krajem dana i tokom noći nestabilno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, uz slab i umeren severozapadni vetar koji će u zoni pljuskova kratkotrajno biti i jak. Najviše dnevna temperatura u