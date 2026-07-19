Ekipa Luisa de la Fuentea juri slavu fudbalskih predaka

U istoriji fudbala, samo dve reprezentacije su osvojile Evropsko prvenstvo, pa kroz dve godine, svoju kontinentalmu dominaciju proširile na celu planetu.

Nekadašnja Zapadna Nemačka je prva to uradila, a mnogo vremena kasnije i najslavnija generacija u analima aktera večerašnjeg finala 23. Mundijala - selekcija Španije. S jednom, ali vrlo velikom i razlikom, jer su "panceri" to učinili u vreme kada su se za prevlast na "starom kontinentu" borile samo četiri selekcije, a "crvena furija" onda kada je u konkurecniji za evropski tron bilo višestruko više ekipa (16). Zapadna Nemačka 🏆 Prvak Evrope: 1972 🌍 Prvak sveta: