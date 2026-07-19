Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je danas sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je, nakon obilaska zaraženih područja, primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih.

Ministar ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Zaraza se i dalje zadržava na nivou sedam okruga, bez zabeleženih novih slučajeva. "Što se tiče Obrenovca, najkritičnije je u Skelama i Krtinskoj. Ja sam upravo došao iz naselja Skele i mogu da konstatujem da, nažalost, nadležne službe nisu radile svoj posao. Ni na jednoj kući koju sam obišao nisam video da je obeležena, čak su kapije širom