Glamočić u Šapcu: Država će zaštititi odgovorne domaćine u borbi protiv afričke kuge svinja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je danas u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja, i izjavio da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, kao i da će država zaštititi odgovorne domaćine koji dosledno sprovode propisane mere. "Moramo da zaštitimo Mačvu. To je jedno od