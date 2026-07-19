Partizan zanično predstavio prvo pojačanje: Potpisao Kevarijus Hejs

Euronews pre 1 sat  |  Autor: euronews.rs
Partizan zanično predstavio prvo pojačanje: Potpisao Kevarijus Hejs

Partizan je zvanično predstavio prvo pojačanje za sezonu 2026/27.

Novi centar crno-belih je Kevarijus Hejs, doskorašnji košarkaš Monaka, koji je sa klubom iz Humske potpisao dvogodišnji ugovor. Američki centar visok 206 centimetara iza sebe ima bogato evroligaško iskustvo. Tokom karijere nastupao je za Žalgiris, Pariz, ASVEL i Monako, dok je upravo sa ekipom iz Kneževine prošle sezone igrao u plej -ofu Evrolige. Pre toga bio je jedan od važnih igrača Pariza u njegovoj debitantskoj evroligaškoj sezoni, kada je francuski klub
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