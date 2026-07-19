Upozorenje RHMZ: Večeras pljuskovi i grmljavine, na udaru delovi Srbije

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Upozorenje RHMZ: Večeras pljuskovi i grmljavine, na udaru delovi Srbije

Prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na severu Vojvodine ovoga jutra očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom ili pljuskovima.

Pljuskovi i grmljavine će tokom dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova. Tokom dana u svim predelima biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Prema upozorenju
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