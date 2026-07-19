Uživo Španija - Argentina 0:0: Prošao muzički šou, čeka se fudbalski

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo Španija - Argentina 0:0: Prošao muzički šou, čeka se fudbalski

Španija - Argentina 0:0 DRUGO POLUVREME 55. minut: Sjajno su Španci sa sedam dodavanja stigli do 10 metara od gola, ali je pre Ojarzabala startovao Otamendi. 52. minut: Enco Fernandes (failom) i Paredes (odgurivanjem) malo su zakuvali atmosferu na samom terenu.Paredes je zaradio žuti karton.

Malo dobrog fudbala i uzbuđenja na terenu, ali na poluvremenu, u 11 minuta 82.000 ljudi moglo je da uživa u muzičkom šou Madone, Šakire i Džastina Bibera. Ronaldo Nazario i Ronaldinjo su učestvovali u nastupu Madone. Posle 17 minuta pauze, počelo je drugo poluvreme, Argentina je menjala, na terenu je Paredes umesto Nika Gonzalesa. Ronaldo and Ronaldinho were driving Madonna through the tunnel during the half-time show 😅 pic.twitter.com/N0Z0hzbvXn — Football on TNT
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