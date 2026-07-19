Voda u Nišu ispravna za piće posle nevremena: Kontrole se nastavljaju, Institut prati situaciju

Voda iz niškog vodovoda higijenski je ispravna i bezbedna za piće, pokazali su rezultati analiza obavljenih nakon snažnog nevremena i poplava na pojedinim gradskim ulicama.

Uzorkovanje će biti nastavljeno, dok Institut za javno zdravlje Niš pojačano prati higijensko-epidemiološku situaciju na ugroženim područjima. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović rekao je da se provere kvaliteta vode obavljaju više puta tokom dana i da dosadašnji rezultati nisu pokazali probleme u sistemu vodosnabdevanja. „Sva merenja pokazuju da je voda potpuno ispravna i zdrava za piće. Nema nikakvih problema niti prodora kanalizacije u vodovodni sistem, što je