Gledali smo goleadu, ali utisak je: Bolje da nismo! Fantomski rekord Mbapea, het-trik Sake, deset golova na utakmici i primer zašto ovaj meč nikome ne treba!

Hot sport pre 10 minuta
Gledali smo goleadu, ali utisak je: Bolje da nismo! Fantomski rekord Mbapea, het-trik Sake, deset golova na utakmici i primer…

Engleska je savladala Francusku sa 6:4, dok je Kilijan Mbape sa dva pogotka preuzeo prvo mesto večne liste strelaca Mundijala.

Utakmica za treće mesto na Svetskom prvenstvu pretvorila se u potpuni spektakl. Engleska je u Majamiju savladala Francusku sa neverovatnih 6:4, osvojila bronzu i privela turnir kraju pobedom u susretu koji je doneo deset golova, het-trik Bukaja Sake i istorijski rekord Kilijana Mbapea. Ekipa Tomasa Tuhela odigrala je gotovo savršeno prvo poluvreme. Već u trećem minutu pogodio je Deklan Rajs, dok je Ezri Konsa u 18. udarcem glavom povisio na 2:0. Potpuni potop
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