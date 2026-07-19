Mesi uoči velikog finala o fotografiji sa Jamalom: „Život je čudan!“

Kapiten Argentine govorio o duelu sa Španijom i posebnoj povezanosti sa mladom zvezdom Barselone! Lionel Mesi još jednom je pokazao zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najvećih fudbalera svih vremena.

Pred veliko finale Svetskog prvenstva, kapiten Argentine govorio je o protivniku, a posebno se osvrnuo na mladog asa Španije – Lamina Jamala. Duel Argentine i Španije zakazan je za sutra od 21 čas u Njujorku, a pažnja fudbalske javnosti biće usmerena na veliki okršaj dve reprezentacije koje u svojim redovima imaju ogroman broj kvalitetnih igrača. Ipak, jedno ime posebno privlači pažnju. Lamin Jamal sa samo 19 godina već je postao jedan od lidera Barselone i jedan