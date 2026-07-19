Novakov simbol privukao pažnju: Đoković u ledenoj kadi, ali jedan detalj dominira!

Najbolji teniser svih vremena uživa uoči finala Mundijala, a detalj tokom intervjua odmah je privukao pažnju! Posle još jednog nastupa na Vimbldonu, Novak Đoković odlučio je da nekoliko dana provede u Njujorku, gde će uživo pratiti veliko finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine.

Najbolji teniser svih vremena trenutno boravi u centru pažnje i van terena, budući da je jedan od gostiju prestižnog Fanatics Festivala, događaja koji okuplja najveće zvezde iz sveta sporta i zabave. Đoković je i prethodnih dana bio među glavnim atrakcijama festivala, gde se susreo sa brojnim poznatim ličnostima. Dan uoči finala Mundijala nastavio je druženje sa sportskim i filmskim zvezdama, a posebno zanimljiv bio je njegov intervju sa popularnim holivudskim