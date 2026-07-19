Novakov simbol privukao pažnju: Đoković u ledenoj kadi, ali jedan detalj dominira!

Hot sport pre 1 sat
Novakov simbol privukao pažnju: Đoković u ledenoj kadi, ali jedan detalj dominira!

Najbolji teniser svih vremena uživa uoči finala Mundijala, a detalj tokom intervjua odmah je privukao pažnju! Posle još jednog nastupa na Vimbldonu, Novak Đoković odlučio je da nekoliko dana provede u Njujorku, gde će uživo pratiti veliko finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine.

Najbolji teniser svih vremena trenutno boravi u centru pažnje i van terena, budući da je jedan od gostiju prestižnog Fanatics Festivala, događaja koji okuplja najveće zvezde iz sveta sporta i zabave. Đoković je i prethodnih dana bio među glavnim atrakcijama festivala, gde se susreo sa brojnim poznatim ličnostima. Dan uoči finala Mundijala nastavio je druženje sa sportskim i filmskim zvezdama, a posebno zanimljiv bio je njegov intervju sa popularnim holivudskim
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Ekipa Luisa de la Fuentea juri slavu fudbalskih predaka

Ekipa Luisa de la Fuentea juri slavu fudbalskih predaka

Euronews pre 15 minuta
Šampion Evrope protiv šampiona sveta – Španija i Argentina igraju za zlato!

Šampion Evrope protiv šampiona sveta – Španija i Argentina igraju za zlato!

Hot sport pre 1 sat
Izveštači Arene Sport iz Njujorka za Euronews Srbija: Grad u iščekivanju finala, navijači Argentine preplavili ulice

Izveštači Arene Sport iz Njujorka za Euronews Srbija: Grad u iščekivanju finala, navijači Argentine preplavili ulice

Euronews pre 46 minuta
Mbape nakon poraza od Engleske: Pojedini misle da smo bili budale, ali mi smo samo ljudi

Mbape nakon poraza od Engleske: Pojedini misle da smo bili budale, ali mi smo samo ljudi

Newsmax Balkans pre 1 sat
Večeras finale Mundijala! „Gaučosi“ brane titulu i idu po četvrtu „boginju“, Španci žele drugu krunu

Večeras finale Mundijala! „Gaučosi“ brane titulu i idu po četvrtu „boginju“, Španci žele drugu krunu

Dnevnik pre 1 sat
Vreme je za zlato: Srbija čeka više od deceniju na novog Gudurića, Zagorca, Davidovca, Jaramaza...

Vreme je za zlato: Srbija čeka više od deceniju na novog Gudurića, Zagorca, Davidovca, Jaramaza...

Mondo pre 1 sat
Kraj - bez odigranog minuta

Kraj - bez odigranog minuta

B92 pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićSvetsko prvenstvoArgentinaVimbldonNjujorkŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Nema utakmice danas. Igrači Vlasine štrajkuju!

Nema utakmice danas. Igrači Vlasine štrajkuju!

Plus online pre 21 minuta
Partizan ozvaničio prvo pojačanje!

Partizan ozvaničio prvo pojačanje!

Sport klub pre 35 minuta
Prvo pojačanje za Partizan - američki centar zadužio crno-beli dres

Prvo pojačanje za Partizan - američki centar zadužio crno-beli dres

RTS pre 26 minuta
Skinuo reket i stavio masku, Novak Đoković uz veliku zvezdu profesionalnog rvanja: Najveći svih vremena imao „WWE debi“ pred…

Skinuo reket i stavio masku, Novak Đoković uz veliku zvezdu profesionalnog rvanja: Najveći svih vremena imao „WWE debi“ pred hiljadama ljudi!

Hot sport pre 1 minut
Kao što je i najavljeno, klub ima ogromne ambicije: Partizan doveo jednog od najboljih defanzivaca Evrolige!

Kao što je i najavljeno, klub ima ogromne ambicije: Partizan doveo jednog od najboljih defanzivaca Evrolige!

Hot sport pre 30 minuta