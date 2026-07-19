Rade Bogdanović uputio gnusne uvrede na račun komentatora RTS-a: „Ne mogu da slušam ovu neznalicu!“

Poznati analitičar nije birao reči tokom emisije na RTS-u posle prvog poluvremena meča Francuske i Engleske! Fudbalska reprezentacija Francuske doživela je pravi rezultatski debakl u prvom plovremenu na utakmici za treće mesto na Svetskom prvenstvu, a osim dešavanja na terenu, pažnju javnosti privukla je i burna reakcija iz studija RTS-a. „Trikolori“ su posle samo 45 minuta utakmice protiv Engleske bili u velikom zaostatku, pošto su primili čak četiri gola, a