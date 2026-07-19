AMSS: Automobili više od dva sata na prelazima prema Bugarskoj, na ostalim do 45 minuta

Insajder pre 2 sata  |  Beta
AMSS: Automobili više od dva sata na prelazima prema Bugarskoj, na ostalim do 45 minuta

Putnički automobili najduže čekaju na dva granična prelaza sa Bugarskom, gde im je za izlaz iz Srbije potrebno oko dva i po sata na Gradini, kao i oko dva sata na Strezimirovcima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Automobili čekaju i oko 45 minuta na ulaz u Srbiju na prelazima Horgoš i Gostun, dok je za izlaz iz zemlje potrebno između 30 i 40 minuta na prelazima Preševo i Batrovci. Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju po dva sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Šidu. AMSS je naveo da temperature u večernjim satima donose nešto prijatnije putovanje, ali je upozorio vozače da se tokom večeri i noći mogu očekivati povremeni pljuskovi u
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Kolaps na granicama zbog smene turista. Na ovim prelazima je potpuni haos, AMSS otkrio: Ovaj trik može da vas spase višesatnog…

Kolaps na granicama zbog smene turista. Na ovim prelazima je potpuni haos, AMSS otkrio: Ovaj trik može da vas spase višesatnog čekanja!

Blic pre 5 minuta
Kolona od 10 kilometara na ulazu u Srbiju: Putnici satima zarobljeni na vrućini, evo gde nema većih gužvi

Kolona od 10 kilometara na ulazu u Srbiju: Putnici satima zarobljeni na vrućini, evo gde nema većih gužvi

Mondo pre 6 sati
Putnička vozila na graničnim prelazima čekaju i do dva sata

Putnička vozila na graničnim prelazima čekaju i do dva sata

N1 Info pre 7 sati
Kolaps na ulazu u Srbiju: Na Bajakovu kolona duga 10 kilometara, putnici satima čekaju na velikoj vrućini

Kolaps na ulazu u Srbiju: Na Bajakovu kolona duga 10 kilometara, putnici satima čekaju na velikoj vrućini

NIN pre 8 sati
Ako idete u Grčku na Jonsku obalu - na ovom graničnom prelazu je manja gužva nego na Evzoniju, a put je kraći

Ako idete u Grčku na Jonsku obalu - na ovom graničnom prelazu je manja gužva nego na Evzoniju, a put je kraći

Nova pre 7 sati
Gužve ka Jadranu: Zastoji na granicama i auto-putevima u Hrvatskoj, na Bajakovu ka Srbiji kolona duga deset kilometara

Gužve ka Jadranu: Zastoji na granicama i auto-putevima u Hrvatskoj, na Bajakovu ka Srbiji kolona duga deset kilometara

Newsmax Balkans pre 8 sati
Ko se vraća s mora, neka se naoruža strpljenjem: Kolona na ulazu iz Hrvatske u Srbiju duga 10 kilometara!

Ko se vraća s mora, neka se naoruža strpljenjem: Kolona na ulazu iz Hrvatske u Srbiju duga 10 kilometara!

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoBugarskaHorgošBatrovciAMSSŠid

Društvo, najnovije vesti »

Nevreme zahvatilo Novi Pazar, velike količine vode na ulicama

Nevreme zahvatilo Novi Pazar, velike količine vode na ulicama

Danas pre 0 minuta
Odlaganje radi manipulacije (Dve neobične od više običnih ostavki 2)

Odlaganje radi manipulacije (Dve neobične od više običnih ostavki 2)

Danas pre 15 minuta
„Aleksandar Vućić ne govori istinu“: Direktor BIRODI-ja o kritici da je njegova prijava protiv predsednika Srbije portalu „Ko…

„Aleksandar Vućić ne govori istinu“: Direktor BIRODI-ja o kritici da je njegova prijava protiv predsednika Srbije portalu „Ko si bre ti?“ politička provokacija

Danas pre 15 minuta
Protest u Subotici: Građani traže prelazni rok za električna vozila i razgovor sa policijom

Protest u Subotici: Građani traže prelazni rok za električna vozila i razgovor sa policijom

Danas pre 45 minuta
Skriveni dragulj Italije: Ova regija proglašena je najpotcenjenijom letnjom destinacijom na svetu

Skriveni dragulj Italije: Ova regija proglašena je najpotcenjenijom letnjom destinacijom na svetu

Danas pre 1 sat