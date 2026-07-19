Glamočić u Šapcu: Najveći deo Mačve nije zahvaćen afričkom kugom svinja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas u Šapcu da najveći deo Mačve, u kojem se gaji svinja i gde se nalazi između 250.000 i 300.000 grla, nije zahvaćen afričkom kugom svinja i da će nadležni organi učiniti sve da tako i ostane.

Foto: FOTO TANJUG/ Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/ bg Glamočić je održao sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava, veterinarskih službi, inspekcija, šumskih gazdinstava, lovačkih organizacija i drugih nadležnih institucija, sa ciljem dodatnog pojačanja mera zaštite od afričke kuge svinja na području Mačvanskog okruga, saopštilo je Ministarstvo. „Moramo da zaštitimo Mačvu. To je jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji i