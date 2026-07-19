"Gradovi postaju velike zagrejane cigle": Klimatolog Đurđević upozorava koliko toplotni talasi mogu biti opasni

Toplotni talas koji je krajem juna pogodio Srbiju danas je, usled klimatskih promena, čak 55 puta verovatniji nego sredinom 20. veka, pokazala je nova studija naučnika sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Događaj takvog intenziteta u klimi iz 1950. godine očekivao bi se jednom u oko 150 godina, dok se danas može pojaviti u proseku češće nego jednom u tri godine. Klimatolog Vladimir Đurđević upozorava da su posebno ugroženi stanovnici velikih gradova, u kojima beton, asfalt, staklo i čelik tokom

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr Đurđević objašnjava da taj podatak pokazuje koliko su ekstremne vrućine od retkih događaja postale redovan deo leta. Prema njegovim rečima, povećana verovatnoća nije rezultat prirodne promenljivosti, već se može direktno povezati sa klimatskim promenama izazvanim ljudskim aktivnostima. „Zamislite da imate veliku posudu u kojoj se nalazi 150 crvenih i belih kuglica. Ako izvučete crvenu kuglicu, dogodio se toplotni talas, a ako izvučete