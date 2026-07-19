Meštani Vizića i Neština u ponedeljak očekuju dogovor sa EU, blokada i dalje traje

Meštani Vizića i Neština, pograničnih sela koja pripadaju opštini Bačka Palanka, sutra bi nakon šest dana trebalo da prekinu blokadu puta prema graničnom prelazu sa Hrvatskom, kada bi trebalo da postignu dogovor o izuzeću sa Evropskom unijom (EU). Prethodno je jedan od meštana za N1 rekao da je blokada prekinuta, ali je kasnije to demantovano - ipak je odlučeno da blokada potraje do zvaničnog saopštenja.

Foto: Srđan Ilić Kako je rečeno za N1, odobren je tranzit za meštane Neština i Vizića, odnosno postignut privremeni dogovor o izuzeću koji kreće sa primenom od ponedeljka 20. jula, te se na meštane tih pograničnih sela u Srbiji, koji svakodnevno prolaze kroz Hrvatsku zbog posla, škole ili idu do lekara, neće primenjivati temeljne provere pri ulasku u tu zemlju EU. Meštani koji imaju potrebu učestalog tranzita kroz Hrvatsku moraće da podnesu zahtev za Nacionalni