MUP: Uhapšeni osumnjičeni za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

Policija u Pirotu uhapsila je A. M. (2000) i P. M. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo "ugrožavanje sigurnosti", kada su u subotu uveče pogodili paradajzom ekipu televizije N1 uoči Prajd karavana na Trgu pirotskih ratnika, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Rotacija, foto: Insajder Prema navodima MUP, sumnja se da su oni juče oko 18:30 časova, "pred početak održavanja Prajd karavana, pogodili paradajzom novinarku i kamermana televizije N1". Takođe, protiv D. V. (1983) biće podneta prekršajna prijava po Zakonu o javnom redu i miru zbog sumnje da je rukom odgurnuo kameru snimatelju N1 i vređao novinarku te televizije, navodi MUP. Osumnjičeni A. M. i P. M. su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u