MUP: Uhapšeni osumnjičeni za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

Insajder pre 16 minuta  |  FoNet
MUP: Uhapšeni osumnjičeni za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

Policija u Pirotu uhapsila je A. M. (2000) i P. M. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo "ugrožavanje sigurnosti", kada su u subotu uveče pogodili paradajzom ekipu televizije N1 uoči Prajd karavana na Trgu pirotskih ratnika, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Rotacija, foto: Insajder Prema navodima MUP, sumnja se da su oni juče oko 18:30 časova, "pred početak održavanja Prajd karavana, pogodili paradajzom novinarku i kamermana televizije N1". Takođe, protiv D. V. (1983) biće podneta prekršajna prijava po Zakonu o javnom redu i miru zbog sumnje da je rukom odgurnuo kameru snimatelju N1 i vređao novinarku te televizije, navodi MUP. Osumnjičeni A. M. i P. M. su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Uhapšena dvojica osumnjičenih za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu, protiv jedne osobe prekršajna prijava

Uhapšena dvojica osumnjičenih za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu, protiv jedne osobe prekršajna prijava

N1 Info pre 16 minuta
Uhapšeni Piroćanci koji su napali novinare pred početak Prajd karavana

Uhapšeni Piroćanci koji su napali novinare pred početak Prajd karavana

Južne vesti pre 16 minuta
U Pirotu uhapšene dve osobe zbog napada na novinarsku ekipu

U Pirotu uhapšene dve osobe zbog napada na novinarsku ekipu

Blic pre 6 minuta
Uhapšena dvojica zbog napada na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

Uhapšena dvojica zbog napada na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

Radio 021 pre 6 minuta
MUP: Uhapšeni osumnjičeni za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

MUP: Uhapšeni osumnjičeni za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

Danas pre 16 minuta
Privedena dvojica mladića zbog napada na novinare pred početak Prajd karavana u Pirotu

Privedena dvojica mladića zbog napada na novinare pred početak Prajd karavana u Pirotu

Jugmedia pre 31 minuta
Uhapšene dve osobe zbog napada na ekipu N1 u Pirotu, Prajd karavan otkazan iz bezbednosnih razloga

Uhapšene dve osobe zbog napada na ekipu N1 u Pirotu, Prajd karavan otkazan iz bezbednosnih razloga

Pirotske vesti pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PirotTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPInsajder

Društvo, najnovije vesti »

Gde se najduže čeka na granicama?

Gde se najduže čeka na granicama?

Danas pre 16 minuta
Mračna strana popularnosti brazilskog podizanja zadnjice

Mračna strana popularnosti brazilskog podizanja zadnjice

Danas pre 11 minuta
Kada je dete spremno da ostane samo kod kuće? Stručnjaci kažu da godine nisu presudne

Kada je dete spremno da ostane samo kod kuće? Stručnjaci kažu da godine nisu presudne

Danas pre 11 minuta
Savković: Srbija rizikuje da zbog spoljne politike izgubi još vremena na evropskom putu

Savković: Srbija rizikuje da zbog spoljne politike izgubi još vremena na evropskom putu

Insajder pre 11 minuta
MUP: Uhapšeni osumnjičeni za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

MUP: Uhapšeni osumnjičeni za napad na ekipu N1 pred Prajd karavan u Pirotu

Insajder pre 16 minuta