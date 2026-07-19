Mađarski predsednik podnosi ostavku

Južne vesti pre 9 minuta
Mađarski predsednik podnosi ostavku

Getty Images Šujok tvrdi da nema ustavnih mogućnosti da odbije usvajanje amandmana Mađarski predsednik Tamaš Šujok je pristao da podnese ostavku, posle usvajanja amandmana na ustav.

Partija Tisa, koju predvodi premijer Peter Mađar je pokrenula promenu zakona u skupštini, kako bi isterala Šujoka, koga većina vidi kao lojalistu bivšeg premijera Viktora Orbana, poraženog na izborima u aprilu posle 16 godina na vlasti. Šujok je imao pet dana da potpiše amandman ili da rizikuje produžavanje ustavne krize i započinjanje procesa opoziva. Potvrdio je da pristaje na izmenu zakona, pošto je rok za potpis amandmana prošao u subotu uveče, ali je u izjavi
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