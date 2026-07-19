Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Spektakl u meču za treće mesto, svi rezultati na turniru
Južne vesti pre 5 minuta
BBC Odigrane su 103 utakmice, ostala je samo jedna utakmica, najvažnija, za kraj nikad većeg Svetskog fudbalskog prvenstva, sa čak 48 reprezentacija.
UTAKMICA ZA TREĆE MESTO: Engleska – Francuska 6:4 FINALE: Argentina – Španija (nedelja, 19. jul, od 21 sat) REZULTATI POLUFINALA: Francuska – Španija 0:2 (izveštaj o utakmici pročitajte OVDE) Engleska – Argentina1:2 (izveštaj o utakmici pročitajte OVDE) REZULTATI ČETVRTFINALA: Francuska – Maroko 2:0 (izveštaj o utakmici pročitajte OVDE) Španija – Belgija 2:1 (izveštaj o utakmice pročitajte OVDE) Norveška – Engleska 1:2 posle produžetaka (izveštaj o utakmici