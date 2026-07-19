Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Spektakl u meču za treće mesto, svi rezultati na turniru

Južne vesti pre 5 minuta
Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Spektakl u meču za treće mesto, svi rezultati na turniru

BBC Odigrane su 103 utakmice, ostala je samo jedna utakmica, najvažnija, za kraj nikad većeg Svetskog fudbalskog prvenstva, sa čak 48 reprezentacija.

UTAKMICA ZA TREĆE MESTO: Engleska – Francuska 6:4 FINALE: Argentina – Španija (nedelja, 19. jul, od 21 sat) REZULTATI POLUFINALA: Francuska – Španija 0:2 (izveštaj o utakmici pročitajte OVDE) Engleska – Argentina1:2 (izveštaj o utakmici pročitajte OVDE) REZULTATI ČETVRTFINALA: Francuska – Maroko 2:0 (izveštaj o utakmici pročitajte OVDE) Španija – Belgija 2:1 (izveštaj o utakmice pročitajte OVDE) Norveška – Engleska 1:2 posle produžetaka (izveštaj o utakmici
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