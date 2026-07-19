Ceca grmela u Ljubljani: Mladi košarkaši Srbije slavili plasman u finale uz čuveni hit

Kurir pre 31 minuta
Ceca grmela u Ljubljani: Mladi košarkaši Srbije slavili plasman u finale uz čuveni hit

Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Ljubljani, pošto je u polufinalu pobedila Španiju sa 72:65 (25:11, 17:17, 17:21, 16:13).

Andrej Lučić je sa 20 poena bio najefikasniji u timu Srbije, Mitar Bošnjaković je postigao 17, a Nikola Džepina 12 poena. Srbija će u finalu igrati protiv Slovenije, koja je u prvom polufinalu pobedila Francusku sa 91:89. Odmah po završetku utakmice u hali "Stožice" u Ljubljani usledio je veliko slavlje Orlića. Sa razglasa se čuo čuveni Cecin hit "Da raskinem sa njom", a srpski košarkaši su umeli da proslave veliki trijumf. Finale je na programu u nedelju od 19.00.
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