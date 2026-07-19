Glamočić: Nadležni nisu radili svoj posao - slede oštre kazne zbog širenja afričke kuge svinja

Kurir pre 4 sati
Glamočić: Nadležni nisu radili svoj posao - slede oštre kazne zbog širenja afričke kuge svinja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. d r Dragan Glamočić održao je sastanak sa Regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je, nakon obilaska zaraženih područja, primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih.

Ministar Dragan Glamočić ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Zaraza se i dalje zadržava na nivou sedam okruga, bez zabeleženih novih slučajeva. - Kada je reč o Obrenovcu, najkritičnije je u Skelama i Krtinskoj. Upravo sam došao iz naselja Skele i mogu da konstatujem da, nažalost, nadležne službe nisu radile svoj posao. Ni na jednoj kući koju sam obišao nisam video da je obeležena, čak su
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