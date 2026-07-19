Krš i lom na auto-putu kod Šimanovaca, ima povređenih! Žestok lančani sudar više vozila u smeru ka Beogradu, stvara se haos u saobraćaju! (foto)

Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Šimanovcima, u smeru ka Beogradu.

Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs", došlo je do sudara više vozila, a na pojedinim je pričinjena materijalna šteta. Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati — prema prvim informacijama, ima povređenih lica. Uviđajem će biti utvrđeno više detalja. Kurir.rs