Krš i lom na auto-putu kod Šimanovaca, ima povređenih! Žestok lančani sudar više vozila u smeru ka Beogradu, stvara se haos u saobraćaju! (foto)
Kurir pre 50 minuta
Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Šimanovcima, u smeru ka Beogradu.
Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs", došlo je do sudara više vozila, a na pojedinim je pričinjena materijalna šteta. Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati — prema prvim informacijama, ima povređenih lica. Uviđajem će biti utvrđeno više detalja. Kurir.rs