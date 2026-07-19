Misterija pucnjave u klubu kod Pančevačkog mosta: Ranjeni tvrdi da nije video napadača, policija kod njega pronašla pištolj

Kurir pre 7 sati
Misterija pucnjave u klubu kod Pančevačkog mosta: Ranjeni tvrdi da nije video napadača, policija kod njega pronašla pištolj…

U noćnom klubu u Beogradu, nadomak Pančevačkog mosta, u Poenkareovoj ulici, rano jutris došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac N.M. (37), a kako Kurir nezvanično saznaje, on je nakon ranjavanja izjavio da je navodno čuo pucanj, ali nije video ko je pucao u njega.

Kako Kurir saznaje iz dobro obaveštenog izvora, do pucnjave je došlo nešto pre pet časova ujutru, a ekipa Hitne pomoći stigla je u rekordnom roku. Lekarska ekipa je ranjenog muškarca zatekla u lokvi krvi, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, metak mu je naneo tešku povredu, usled koje mu je pukao zglob na nozi. - Ranjeni muškarac je u izjavi rekao da je čuo pucanj i u istom trenutku osetio da je pogođen, ali da
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