Novi masovni napad balističkim raketama na Kijev! Gori uzduž i popreko, ima mrtvih i ranjenih! Udarili i hipersoničnim "cirkonima", hitno se oglasio Kličko!

Kurir pre 1 sat  |  Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
Novi masovni napad balističkim raketama na Kijev! Gori uzduž i popreko, ima mrtvih i ranjenih! Udarili i hipersoničnim…

Najmanje jedna osoba je poginula, a 13 je povređeno nakon velikog ruskog napada balističkim raketama na Kijev tokom noći između 18. i 19. jula.

U napadu su oštećene stambene zgrade, a na više lokacija izbili su požari. Među povređenima, šest osoba je hospitalizovano, dok je još petoro spaseno iz oštećenih zgrada, saopštio je gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko. Prve eksplozije odjeknule su oko 1:30 sati po lokalnom vremenu, dok su se širom centralne i istočne Ukrajine oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Nove detonacije usledile su oko 1:47 i 1:54, a zatim i oko 2:09 i 2:13 sati, kada je, prema
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