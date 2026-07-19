Petar Sukačev: Želimo da na pravi način počnemo sezonu u domaćoj ligi

Kurir pre 27 minuta
Petar Sukačev: Želimo da na pravi način počnemo sezonu u domaćoj ligi

Fudbaleri Vojvodine u nedelju od 19 časova na stadionu „Karađorđe“ dočekuju OFK Beograd u prvom kolu nove sezone Mocart Bet Super lige Srbije.

Fudbaler Vojvodine Petar Sukačev istakao je da ekipa maksimalno poštuje prvog rivala i da je sav fokus usmeren isključivo na duel sa OFK Beogradom, bez razmišljanja o evropskom izazovu koji sledi u četvrtak. – Čeka nas početak nove sezone u domaćoj ligi i želimo da ga otvorimo na pravi način. Dobro smo radili tokom priprema, spremni dočekujemo prvenstvo i verujem da ćemo to pokazati na terenu. OFK Beograd je kvalitetna ekipa i sigurno nas očekuje zahtevna utakmica,
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