Rade Bogdanović sramno isprozivao komentatora RTS-a: "Moram da se izvinim građanima Srbije zbog ove neznalice"

Fudbalski analitičar Rade Bogdanović sramno je isprozivao sportskog komentatora RTS-a Nemanju Matića.

Bogdanović je u poluvremenu utakmice za treće mesto između Engleske i Francuske rekao. "Pre nego što počnem da analiziram utakmicu, moram da se izvinim svim građanima Republike Srbije koji su slušali ovu komentatorsku neznalicu Nemanju Matića. Silovao nas je 45 minuta totalnim fudbalskim neznanjem. Nije nam lako, nije ni čudo što nam je fudbal u kanalu kad nam ovakvi komentarišu. Zato što ne treba da ulazi u taktičke zamisli i da analizira nešto a nikada kopačku