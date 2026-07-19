Šesta pobeda u sezoni: Kimi Antoneli trijumfovao u Belgiji

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Belgije.Antoneli je zabeležio prvi trijumf na legendarnoj stazi Spa Frankoršam, ujedno šesti u karijeri, prvi nakon 7. juna i slavlja u Monaku.

Drugo mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, a na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se vozač Red Bula Maks Verstapen. Četvrti je kroz cilj prošao Luis Hamilton iz Ferarija, peti je završio vozač Meklarena Oskar Pjastri, a šesto mesto je zauzeo Isak Hadžar iz Red Bula. Aktuelni svetski prvak, vozač Meklarena Lando Noris, trku je završio na sedmom mestu, dok su bodove osvojili i Gabrijel Bortoleto iz Audija, Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa, kao i vozač