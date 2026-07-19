Situacija u Kanadi sve alarmantnija! Vojska sprema evakuaciju 600 ljudi, požari gutaju šume, dim stigao do SAD

Kurir pre 26 minuta  |  Telegraf
Situacija u Kanadi sve alarmantnija! Vojska sprema evakuaciju 600 ljudi, požari gutaju šume, dim stigao do SAD

Kanadska vojska sprovodi pripreme za evakuaciju udaljene zajednice od 600 ljudi koja je ugrožena šumskim požarima i gustim dimom koji je prekrio veliki deo teritorije susednih SAD.

Kanadska ministarka za vanredne situacije Elenor Olševski izjavila je u petak da će kanadske oružane snage koristiti svoje letelice za evakuaciju stanovnika Fort Houpa u retko naseljenom severozapadnom Ontariju gde besne neki od najintenzivnijih požara, prenosi Rojters. U tom regionu ima malo puteva i veliki broj ljudi je već evakuisan vazdušnoim putem. Veliki šumski požari postali su redovna godišnja pojava u Kanadi, zemlji koja poseduje ogromne površine pod
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Situacija u Kanadi sve alarmantnija! Vojska sprema evakuaciju 600 ljudi, požari gutaju šume, dim stigao do SAD

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