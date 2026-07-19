Stravičan sudar dva autobusa na jugu Češke! Udarili čeono jedan u drugog! Povređeno 40 putnika, užas kod grada Znojmo (foto/video)

Kurir pre 47 minuta  |  Beta/Foto: Ilustracija)
Stravičan sudar dva autobusa na jugu Češke! Udarili čeono jedan u drugog! Povređeno 40 putnika, užas kod grada Znojmo…

Spasilačka služba je saopštila da se čeoni sudar dva regionalna autobusa desio iz još nepoznatih razloga, po sunčanom vremenu, na suvom putu između Znojma i Brna. - Na mestu nesreće zbrinuli smo 30 ljudi sa lakšim povredama, devetoro je zadobilo srednje teške i teške povrede.

Spasilačka služba aktivirala je tzv. trauma plan i obavestila bolnice da im dovozi veći broj povređenih - rekla je portparolka lokalne Hitne pomoći Mihaela Botova. Pomoć je odmah ponudila obližnja Austrija ali češki spasioci i Hitna pomoć ocenili su da je dovoljno 13 ekipa čeških službi opremeljnih i helikopterima. Policija je povela istragu a još nema radne verzije mogućih uzroka nesreće. (Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)
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Stravičan sudar dva autobusa na jugu Češke! Udarili čeono jedan u drugog! Povređeno 40 putnika, užas kod grada Znojmo…

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