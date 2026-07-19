Svašta smo videli, pa i jedan od najboljih golova u istoriji Mundijala?! Pogledajte pogodak koji je zapalio planetu!

Rezultat utakmice za treće mesto na Svetskom prvenstvu je bio 6:4 za Englesku protiv Francuske.

Puno golova i još više prilika smo mogli da vidimo na ovom meču, a jedan pogodak je definitivno zasenio ostale. Džud Belingem je utakmicu počeo sa klupe za rezervne igrače, a u igru je ušao u 79. minutu pri rezultatu 4:3 za Englesku. Ubrzo je njegov tim stigao do novog gola, ali Francuska se nije predala pa je u 96. minutu smanjila na 5:4. Tada je Belingem stupio na scenu i u 98. minutu je postigao fantastičan gol iz kontre koju je sam perfektno izveo. Pogledajte