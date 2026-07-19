Teška nesreća na Ibarskoj magistrali: Automobil udario u bankinu i preprečio put, saobraćaj usporen

Na Ibarskoj magistrali, u neposrednoj blizini restorana Jerinin grad, danas oko 16.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda, kada je automobil, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, udario u bankinu i zaustavio poprečno na kolovozu, saznaje Tri K.

Prema nezvaničnim informacijama, u nezgodi nije bilo teže povređenih, dok je na vozilu pričinjena materijalna šteta. Automobil je nakon udara preprečio jednu saobraćajnu traku, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, preostalom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila iz oba smera. Više detalja o uzroku udesa biće poznato nakon završetka uviđaja. Kurir.rs/ Tri K