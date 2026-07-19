Trampe, pomagaj: Šampionu sveta zabranjen ulaz u Ameriku, on zatražio pomoć od predsednika SAD kako bi gledao finale Mundijala…

Nekadašnji španski fudbaler Đoan Kapdevila zatražio je danas pomoć od predsednika SAD Donada Trampa nakon što mu je odbijena dozvola za putovanje u Sjedinjene Američke Države pred finale Svetskog prvenstva.

Kapdevila je 2010. godine pomogao Španiji da osvoji svoju jedinu titulu prvaka sveta, počevši utakmicu u startnoj postavi u finalu protiv Holandije, a takođe je bio i član tima koji je osvojio Evropsko prvenstvo 2008. godine. Međutim, on je zabrinut da će propustiti nedeljno finale između Španije i Argentine, pa se obratio Trampu u objavi na mreži X. ; On je naveo da je njegova prijava za bezvizni ulazak putem elektronskog sistema za odobravanje putovanja (ESTA)