Uhapšena braća Tejt! Kontroverzni influenseri uhvaćeni na Floridi, ova država traži njihovo izručenje zbog silovanja, dečje pornografije i trgovine ljudima!

Kurir pre 1 sat  |  AP/Preneo: V.M.)
Uhapšena braća Tejt! Kontroverzni influenseri uhvaćeni na Floridi, ova država traži njihovo izručenje zbog silovanja, dečje…

Braća Endru i Tristan Tejt, influenseri čiji je sadržaj na društvenim mrežama zasnovan na promovisanju bogatstva, muške dominacije i mizoginije, uhapšeni su u subotu u Majamiju, nakon što su britanske vlasti zatražile njihovo izručenje zbog optužbi za silovanje i trgovinu ljudima, piše AP.

Portparol američke Službe maršala (U.S. Marshals Service) Brejdi Mekeron potvrdio je za agenciju AP da su braća privedena na osnovu naloga za hapšenje, čime su Sjedinjene Američke Države postale novo središte međunarodnog pravnog postupka koji traje godinama i obuhvata Rumuniju, Veliku Britaniju i SAD. Britansko tužilaštvo saopštilo je da traži izručenje braće Tejt zbog optužbi da su između 2010. i 2017. godine silovali žene i učestvovali u trgovini ljudima radi
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