Zlatni "atomski mravci" iz Kuršumlije! Najmlađi sportisti osvojili Srbiju, sada idu na takmičenje u Split

Kurir pre 28 minuta
Zlatni "atomski mravci" iz Kuršumlije! Najmlađi sportisti osvojili Srbiju, sada idu na takmičenje u Split

Najmlađa školska sportska ekipa "Atomski mravci" Osnovne škole "Drinka Pavlović" iz Kuršumlije osvojila je zlatnu medalju na Republičkom takmičenju u Čačku u sportu " između dve vatre", igri koja je poslednjih godina nepravedno zapostavljena.

Kao republički pobednici, mladi sportisti iz Kuršumlije izborili su plasman na Međunarodno takmičenje u Splitu. Ekipa "Atomski mravci" već je poznata po uspešnim nastupima, a sa ovog međunarodnog takmičenja ranije je donosila medalje. Uspeh je ostvarila i druga ekipa iz škole. "Atomski mravci" osvojili su srebrnu medalju na takmičenju u Čačku. Obe ekipe vodi učitelj Dušan Keča, koji ih godinama trenira i sa njima ostvaruje zapažene rezultate. Mladi sportisti iz
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Zlatni "atomski mravci" iz Kuršumlije! Najmlađi sportisti osvojili Srbiju, sada idu na takmičenje u Split

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