Zvezda odabrala tim za Evropu: Stanković otpisao četiri stranca...
Kurir pre 1 sat
Ovo je spisak Crvene zvezde za Evropu: Golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša.
Defanzivci: Jong-Vu Seol, Nikola Stanković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Učena. Vezisti: Rade Krunić, Timi-Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Mirko Ivanić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Aleksandar Katai, Osman Bukari, Kristijan Balov, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Luka Zarić, Dimitrije Šarić. Napadači: Marko Arnautović, Džej Enem, Bruno Duarte. Odlukom Dejana Stankovića na spisku nema Ovusua, Rodrigaa, Bađa, kao ni Babike