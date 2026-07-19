Zvezda odabrala tim za Evropu: Stanković otpisao četiri stranca...

Kurir pre 1 sat
Zvezda odabrala tim za Evropu: Stanković otpisao četiri stranca...

Ovo je spisak Crvene zvezde za Evropu: Golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša.

Defanzivci: Jong-Vu Seol, Nikola Stanković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Učena. Vezisti: Rade Krunić, Timi-Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Mirko Ivanić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Aleksandar Katai, Osman Bukari, Kristijan Balov, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Luka Zarić, Dimitrije Šarić. Napadači: Marko Arnautović, Džej Enem, Bruno Duarte. Odlukom Dejana Stankovića na spisku nema Ovusua, Rodrigaa, Bađa, kao ni Babike
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